Togo-Sénégal : Paolo Duarté vise la gagne contre les Lions

Le Sénégal s’apprête à affronter le Togo ce jeudi à Lomé avec l’assurance de terminer premier de son Groupe H dans ces éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022. En effet, les Lions ont remporté tous leurs matchs dans cette compétition et comptent 12 points après 4 journées. Conscient que les jeux sont faits, le sélectionneur du Togo, Paulo Duarté, souhaite tout de même finir en beauté contre les hommes de Aliou Cissé : « Ce n’est pas une rencontre capitale. C’est plutôt un bon test pour la confiance pour voir notre état de forme actuel. On veut tout faire pour terminer les qualifications dignement en visant la 2e place de ce groupe et ça passe par une victoire contre le Sénégal. On aurait bien voulu avoir la première place mais aujourd’hui, on n’est pas prêts pour rivaliser avec le Sénégal. C’est pour cela que l’on va tout mettre en œuvre pour tenter de prendre cette deuxième place, qui est pour nous une place d’honneur. »



Le technicien portugais a pris les rênes des éperviers en août dernier pour une durée de 3 ans. Depuis son arrivée, la chance ne lui a pas encore souri. Paulo Duarté a enregistré en 4 matchs, 3 défaites et un match nul. Malgré ces mauvais résultats, le Portugais garde espoir et souhaite mettre fin à cette dynamique négative et ça commence par le match contre le Sénégal. « C’est un match de motivation pour travailler l’avenir de l’équipe du Togo qui est en rénovation. Une équipe qui doit beaucoup changer dans la consistance, la maturité, la qualité d’équipe... Le Togo reste pratiquement sur 4-5 ans sans victoire et c’est à nous de changer ce scénario. Donc, ce match contre le Sénégal va nous permettre de préparer nos joueurs malgré les nombreux absents de notre côté » dit-il.