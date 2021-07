Tokyo 2021 : Les athlètes qui représentent le Sénégal

À quelques jours du début des Jeux de Tokyo 2020 en 2021, voici la sélection officielle des athlètes qui représenteront le Sénégal lors de cette édition au Japon.



Le Sénégal sera représenté par 10 athlètes cette année pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.



Le judoka Mbagnick Ndiaye, qui s'est entraîné en 2019 avec le Français Teddy Riner, et la nageuse Jeanne Boutbien seront les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise.



Ils étaient 9 athlètes sénégalais pour la participation du pays à ses premiers Jeux, à Tokyo déjà, en 1964. Le Sénégal a décroché une seule médaille dans son histoire, en argent à Séoul 1988, grâce à la performance d’Amadou Dia Ba au 400 m haies.



« Il faut être parmi les meilleurs pour avoir le privilège de défendre les couleurs nationales à l’occasion de cet évènement sportif majeur », a déclaré Matar Ba, ministre des Sports du Sénégal. « Cela comporte, bien évidemment, des exigences et des devoirs face à des adversaires aussi bien préparés et aussi bien déterminés. L’essentiel, comme dit l’adage, c’est de participer, de représenter dignement sa nation, de tout mettre en œuvre pour honorer le drapeau national. »



Si le Sénégal ne sera représenté dans aucun sport collectif lors de Tokyo 2020, découvrez toutefois les 10 athlètes qui porteront fièrement les couleurs de leur pays au Japon.