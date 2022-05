Toni Kroos quitterait le Real Madrid pour un club… encore plus fort !

Bientôt en fin de contrat avec le Real Madrid, Toni Kroos pourrait relever un nouveau défi du côté de Manchester City.







Toujours à la lutte avec le Paris Saint-Germain pour boucler le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid garde aussi un œil sur d’autres renforts potentiels. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse espagnole évoque un intérêt des Merengues pour les Français Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba. Deux milieux de terrains qui pourraient redonner de l’allant à l’entrejeu vieillissant du club de la capitale. Et avec la montée en puissance d’Eduardo Camavinga et Federico Valverde, les indéboulonnables Luka Modric et Toni Kroos pourraient bien perdre beaucoup de temps de jeu.