Tony Yoka et Estelle Mossely ont divorcé

Tony Yoka et Estelle Mossely, champions olympiques de boxe à Rio en 2016, ont officialisé leur divorce dimanche soir.



Tous deux champions olympiques à Rio en 2016, mariés en 2018, Estelle Mossely et Tony Yoka ont officialisé leur divorce. Sur son compte Instagram, le boxeur français, professionnel dans la catégorie poids lourds, a publié un message indiquant qu'ils se séparaient.



Dans les faits divorcés et séparés depuis plusieurs mois, l'idylle du couple phare de la boxe française a pris officiellement fin dimanche. « Aujourd'hui j'aimerais faire une annonce qui n'est pas simple, a écrit Tony Yoka. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant. C'est une page qui se tourne. Nous avons partagé de grands moments, à jamais gravés dans nos mémoires et notre histoire. Je ne lui souhaite que du bonheur car c'est une belle personne et une grande championne ».