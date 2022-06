Tops, flops, champions et relégués…Le bilan mi-figue, mi-raisin des “Lions” en Europe

Si Gana Guèye a été sacré avec le PSG, Sadio Mané a raté de peu le sacre en Premier League. Ismaïla Sarr et son club Watford sont quant eux relégués en championship (D2 Anglaise). A l’instar de la situation différente de ces deux joueurs, les Lions du Sénégal, qui évoluent en Europe, ont connu une saison mouvementée qui a fini de manière dissemblable. Certains ont été sacrés sans véritablement convaincre, d’autres se sont distingués par leur performance individuelle, d’autres encore sont complètement passés à la trappe.



Gana, Abdou Diallo, Bouna Sarr, des champions timides



En France, les pensionnaires du Paris Saint Germain, Gana Guèye et Abdou Diallo ont décroché leur deuxième titre en Ligue 1 avec le club de la capitale. Toutefois le défenseur et le milieu de terrain sénégalais ont eu des fortunes diverses cette saison avec le PSG .



Gana a été plus remarquable que son compatriote. Titulaire 18 fois cette saison, il a joué 26 matches en championnat et marqué trois buts. Le milieu des Lions avait fait un bon début de saison, en s’imposant au dans l’entrejeu de l’équipe de Pochettino. Mais, il a connu une chute libre après son retour triomphal de la Can 2021. Depuis lors, Gana a joué des bouts de match. Sa fin de saison a aussi été marquée par cette affaire de refus de porter le maillot floqué des couleurs LGBT+. Abdou Diallo, pour sa part, n’a disputé que 12 matches en Ligue 1 dont 10 fois comme titulaire.



Un autre champion, qui n’a pas brillé avec son club cette saison, c’est bien Bouna Sarr avec le Bayern Munich. L’arrière droit des Lions a joué cinq matches avec le club bavarois sans jamais être titulaire. Fodé Ballo Touré, qui a été sacré en Serie A avec l’Ac Milan, a vécu une saison similaire. Il n’a joué que 10 matches en championnat dont 5 comme titulaire avec club italien.



Sadio Mané : L’espoir du Ballon d’or se dissipe



Comme les saisons passées dans le championnat anglais, Sadio Mané a une nouvelle fois démontré des talents de joueur de classe mondiale. Ses performances ont participé au bon parcours de Liverpool cette saison, même si les Reds ont eu une fin au goût d’inachevé. Malgré les 16 réalisations de Mané, Liverpool n’a pas réussi à détrôner Manchester City en Premier League. Mais Sadio est entré dans l’histoire de la Premier League en devant le 23e meilleur buteur de l’histoire de ce championnat.



La star des Lions n’a pas seulement perdu le titre de champion d’Angleterre. Il a aussi été battu par le Real de Benzema, son principal prétendant au titre de Ballon d’or. Cette défaite réduit considérablement ses chances de remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial.



Tout comme Sadio, d’autres joueurs se sont illustrés cette saison, même s’ils n’ont pas réussi à être sacrés avec leur club. C’est le cas d’Edouard Mendy (Chelsea) et Kalidou Koulibaly (Naples). Pensionnaires respectifs de Chelsea et de Naples, les deux champions d’Afrique sénégalais ont réussi à se hisser sur le podium de leur championnat respectif pour se qualifier à la prochain Ligue des champions européens.



Titulaire indiscutable dans les buts des Blues, l’ancien joueur de Rennes fait partie des joueurs les plus performants de Chelsea cette saison. Mais sa fin de saison n’a pas été top. Le portier sénégalais a flanché dans la dernière phase du championnat. Le Roi des Cleans Sheet de la Premier League a encaissé 10 buts en 5 sorties. Sa bourde en quart de finale aller de la Ligue des champions, qui avait permis à Benzema de signer un triplé lors de la victoire (1-3) du Real, ne faisait que conforter la remise en cause de l’état de forme du portier des Lions à son retour de la Can. Mais cela n’a pas changé le statut de numéro 1 d’Edouard Mendy chez les Blues.



Habitué à de bonnes performances, le patron de la défense de Naples a réédité ces bonnes notes avec le club italien. Kalidou Koulibaly a participé à la montée en puissance du club napolitain qui a longtemps dominé la Série A. Mais ils ont été relégués à la troisième place du classement dans la dernière partie de la saison. Et encore une fois, Koulibaly rate un Scudetto.



De champions d’Afrique à la relégation : Ces flops de la saison



Sacrés champions d’Afrique pour la première fois avec le Sénégal, certains Lions n’ont pas profité de ce statut pour hisser leur niveau en club. Parmi eux on peut citer: Ismaila Sarr (Watford) Pape Matar Sarr (Metz), Mamadou Loum Ndiaye (Alaves), Saliou Ciss (As Nancy), Diao Baldé (Cagliari). Ils ont tous été relégués avec leurs clubs respectifs.



L’un des artisans de la montée de Watford, l’année dernière, Ismaïla Sarr n’a pu maintenir son club en Premier League. C’est vrai que sa saison a été marquée par des blessures répétitives qui avaient d’ailleurs motivé son arrivée tardive dans la tanière lors de la Can au Cameroun, Sarr n’a pas été à la hauteur des attentes cette saison. Le champion d’Afrique n’a pu redresser son équipe qui se dirigeait inéluctablement à la relégation depuis le début de saison.



Saliou Ciss a aussi connu une mauvaise saison à l’image de son équipe, As Nancy, reléguée en National. Pourtant l’arrière gauche des Lions a été l’un des meilleurs à son poste, sinon le meilleur lors de la Can 2021. Il fait partie de l’équipe type publiée par la Caf à l’issue de la compétition. Mais l’ancien du Fc Diambar peine à s'illustrer au plus haut niveau en club et risque de jouer en national l’année prochaine.



Titulaire dans l’entrejeu de Alavés (33 matchs 2 buts), les performances de Mamadou Loum n’ont pas été assez remarquables au sein d’une formation aux abois. Il n’a pas fait grand-chose pour sauver son club de la relégation. Diao Baldé Keïta a aussi été un flop cette saison. En 26 sorties, le pensionnaire de Cagliari n’a marqué que 3 buts cette saison.



Retour triomphal de la Can de Pape Guèye, Bamba Dieng et Nampalys



Dans le championnat français, Bamba Dieng fait partie des révélations de cette année. Avec Pape Guèye, l’ancien meilleur buteur du championnat sénégalais avec le Fc Diambars a contribué à la bonne saison de l’Olympique de Marseille, deuxième de la Ligue 1. Le retour triomphal de la Can a, sans doute, été un coup de pouce pour les Olympiens sénégalais.



Bamba Dieng (25 matches en L1, 7 buts) s’est fait remarquer par ses réalisations spectaculaires. L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) lui a même décerné le prix du plus joli but de la saison. Pape Guèye (28 matchs de Ligue 1) a aussi été très présent dans l’entrejeu de l’Om surtout après son retour de la Can.



S’il y a quelqu’un qui a profité de la Can pour retrouver sa forme d’antan et le bout du tunnel, c’est bien Nampalys Mendy. Laissé pendant longtemps aux oubliettes à Leicester, le milieu de terrain sénégalais a vu sa cote prendre de l’envol grâce à ces bonnes notes à la Can 2021. Mendy, qui a été longtemps écarté, a réintégré le groupe. Il est entré en jeu lors de certains matchs des Foxes et Brendan Rodgers lui offre sa première titularisation de la saison en Premier League le dimanche 13 mars 2022, contre Arsenal. Depuis lors, Nampalys a reconquis sa place dans l’entrejeu de Leicester et a joué 15 matches cette saison en championnat.



Le joueur du Paris FC (Ligue 2), Moustapha Name a aussi fait une bonne saison avec l’équipe de la capitale française. Le milieu de terrain sénégalais a joué 31 matchs et marqué 7 buts en championnat. Il a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la saison du Paris FC. Classée 4e, l’équipe parisienne rate de peu la montée dans l’élite.



D’autres Lions comme Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Habib Diallo (Strasbourg), Boulaye Dia (Villarreal), entre autres n’ont pas été exceptionnels, certes, mais ont pu éviter d’être éclipsés complètement par la concurrence.