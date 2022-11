Tops-flops du Sénégal contre Qatar : Krépin Diatta et Ismaïla Sarr à la trappe, Edouard retrouve ses réflexes …

Avec le forfait de Sadio Mané, beaucoup d’observateurs misaient sur Krépin Diatta et Ismaïla Sarr pour porter les Lions lors de cette coupe du monde Qatar 2022. Mais les deux jeunes joueurs n’ont toujours pas fait des performances escomptées. Après des piètres prestations lors de la rencontre contre les Pays-Bas, ils ont été décevants contre le Qatar, hier, malgré la victoire du Sénégal. Mais d’autres joueurs comme le gardien, Edouard Mendy et Boulaye Dia ont été remarquables.





Les Tops





Boulaye Dia, homme du match





Auteur du premier but sénégalais, Boulaye Dia a été entreprenant lors de cette rencontre. Très généreux dans l’effort, il était sur les bonnes actions des Lions. Ses bonnes notes l’ont permis d’être désigné homme du match.





Mendy, le sauveur





Sévèrement critiqué après la défaite des Lions contre les Pays-Bas sur la marque de 2-0, Edouard Mendy a sorti le grand jeu contre le Qatar. Après une première période tranquille, le portier des Lions a sauvé plusieurs occasions de but (62ème et 66ème) qui auraient pu coûter cher aux Lions. Edouard Mendy semble retrouver ses réflexes d'antan.





Les Flops





Krépin Diatta, pas à la hauteur





Critiqué sévèrement à cause de sa mauvaise prestation lors de la première journée, on pensait qu’Aliou Cissé sortirait Diatta du onze de départ contre le Qatar, mais le sélectionneur en a décidé autrement. Titularisé sur le côté gauche de l’attaque, Krépin a montré ses limites face à la défense adverse. Il n'a créé aucune action dangereuse lors de cette rencontre. Avec sa tendance à retourner en arrière, il a souvent retardé les actions des Lions.





Ismaïla Sarr, la déception