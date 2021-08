Torres, Higuain, Falcao: la malédiction du numéro 9 à Chelsea que va devoir vaincre Lukaku

Lukaku va devoir vaincre la malédiction du numéro 9

En tant que supporter et ancien joueur, il connaît le poids du maillot. La malédiction du numéro 9 à Chelsea n’a pas empêché Romelu Lukaku (28 ans) de l’utiliser. Va-t-il vaincre le signe indien? Des noms réputés ont échoué avant lui.

Le téléspectateur attentif de “L’école de Lukaku” ne l’a pas manqué. L’attaquant belge, alors âgé de 17 ans, porte le maillot de Didier Drogba, floqué du numéro 11, pour visiter Stamford Bridge. “Big Rom” est à ce moment-là déjà l’attaquant titulaire d’Anderlecht, mais ne cesse de parler de Chelsea comme “son” club avec “son” idole.

Une malédiction sous Abramovitch

Même s’il a joué pour Everton, Man United et l’Inter, Lukaku a toujours suivi “son” club, c’est ce qu’on peut comprendre entre les lignes de ses déclarations depuis sa signature. En tant qu’enfant de la maison, Lukaku connaît aussi ses faiblesses. Ses traumatismes. Les malédictions qui y reposent. Il va devoir faire avec l’une d’entre elles. Sa préférence a toujours été pour le numéro 9 qu’il a porté dans ses précédents clubs. Avec le départ de Tammy Abraham vers l’AS Roma, le numéro est disponible. Il va le récupérer.





Toutefois, le “9" est assorti d’un poids important. Gianluca Vialli et Jimmy-Floyd Hasselbaink, les derniers attaquants à succès de Chelsea avec le numéro 9, n’ont jamais eu de successeurs dignes de ce nom sous l’ère Abramovitch.





Torres, Crespo, Morata, Higuain, Falcao...

La liste des flops est longue. Fernando Torres, vainqueur de la Coupe du monde, n’a jamais été le même “9" qu’avec Liverpool et l’équipe nationale espagnole. Le Serbe Mateja Kezman n’a pas fait la carrière que tout le monde lui prédisait. Hernán Crespo a marqué quelques beaux et importants buts lors de son second passage, mais ses exploits les plus percutants ont été vus en Serie A. Steve Sidwell, un milieu de terrain anglais, n’a pas crevé l’écran avec les Blues.Le défenseur néerlandais Khalid Boulahrouz a même joué une fois avec ce numéro normalement réservé aux attaquants.





Autre échec en tant que numéro 9: Álvaro Morata, qui a troqué son “9" pour le “29" après une première saison mitigée, car ses jumeaux sont nés le 29. Ce changement n’a apporté aucune amélioration. Gonzalo Higuaín et Radamel Falcao, qui ont joué presque littéralement sur une jambe après une grave blessure au genou, n’ont jamais retrouvé leur meilleure forme avec Chelsea. Même le pur produit Abraham n’a pas trouvé la régularité attendue par ses entraîneurs.





Le meilleur buteur du club à l’époque d’Abramovitch est toujours Didier Drogba, qui portait le numéro 11. Hormis Diego Costa, les attaquants qui ont joué à Chelsea en portant un autre numéro que le 9 (Eto’o, Giroud, Sturridge, Batshuayi...) n’ont pas vraiment brillé. Lors de son premier passage, Lukaku portait le “18". Avec le “9", va-t-il devenir l’attaquant de classe mondiale que Chelsea attend depuis des années?