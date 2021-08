Tottenham : 50 millions d’euros pour enrôler Ismaïla Sarr ?

L’ancien Messin et Rennais, Ismaïla Sarr, plaît beaucoup en Angleterre. Parmi ses prétendants : Tottenham, Liverpool et Manchester United.











« Lautaro est heureux à l’Inter en Italie. Sa décision est de rester ». Quelques jours après l’offre de 60 millions d’euros faite à l’Inter Milan par les Spurs, cette déclaration n’aura pas manqué de refroidir les dirigeants londoniens. Ils le savent, la position des nerazzuri a changé et l’Argentin ne devrait pas partir de la Lombardie cet été. Pas plus qu’Harry Kane, lui aussi retenu dans la capitale anglaise. Pourtant, les Spurs sont toujours en quête d’un apport offensif. Et leur cible serait un jeune talent issu du championnat de France et tout juste remonté dans l’élite avec son club de Watford.

Ismaïla Sarr connaît à seulement 23 ans une trajectoire assez impressionnante. Arrivé en France à 18 ans, après avoir suivi sa formation au Sénégal à l’AS Génération Foot, il signe à Metz, puis à Rennes. Trois belles saisons et puis s’en va en Angleterre, à Watford où il a connu la Premier League et la Championship. Et c’est désormais Tottenham qui pourrait l’enrôler selon les informations d’Eurosport. Si les Hornets comptent sur le Sénégalais pour leur retour en première division, un joli chèque de 50 millions d’euros pourrait suffire à les convaincre de le libérer. Les Spurs devront également être vigilants à la concurrence de Liverpool et de Manchester United.