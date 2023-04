Tottenham : Pape Matar Sarr réagit au départ de Antonio Conte

Antonio Conte n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Pape Matar Sarr ne goûte pas le départ de Londres du technicien italien qui l’a révélé en Premier League. «J’aurais aimé rester avec lui pour quelque temps encore. Je suis déçu de son départ», a lancé le milieu des Lions dans un entretien avec Record.



Le jeune champion d’Afrique (20 ans) gardera de Conte le souvenir d’une entraîneur «exigeant», «travailleur», qui «donne pas de cadeau quel que soit le statut du joueur». «Il m’a donné un peu ma chance et voilà, je l’ai saisie même si je ne suis pas titulaire à part entière», a ajouté Pape Matar Sarr, qui a rejoint Tottenham en provenance du FC Metz.

Le joueur formé à Génération Foot se dit persuadé que son désormais ancien coach va trouver un bon point de chute. «Antonio Conte n’est plus un coach à présenter. Tout le monde le connaît bien et je suis sûr qu’il va rebondir dans un autre grand club», prédit-il.