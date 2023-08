Tottenham : Pape Matar Sarr reçoit une grosse récompense de ses dirigeants

Pape Matar Sarr réalise un bon début de saison sous le maillot de Tottenham. En trois journées de Premier League, le milieu de terrain sénégalais, titularisé à deux reprises, a marqué un but et délivré une passe décisive.



Ces performances ne suffisent pas, certes, pour tirer des conclusions définitives. Mais elles promettent des lendemains qui chantent pour le jeune international (14 sélections).



En tout cas, ce démarrage en trombe n’a pas laissé insensibles les dirigeants des Spurs. «Les responsables de Tottenham souhaitent récompenser le joueur de 20 ans avec un nouveau contrat», informe 90min, repris par Wal fadjri.



Sans donner plus de détails sur la nature du futur bail de Pape Matar Sarr, la même source s’enflamme : «La valeur marchande de Sarr a explosé, et à juste titre. Un ‘new deal’ est à l’horizon. Des discussions sont en cours pour s’assurer les services de Sarr avec un nouveau contrat. L’objectif ? Récompenser le milieu de terrain sénégalais pour son ascension rapide sous la direction du nouveau manager (de Tottenham), Ange Postecoglou.»



Pape Matar Sarr est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2027. Un nouveau contrat portera à plus loin la fin de son lien avec le club londonien et devrait être assorti d’une revalorisation salariale.