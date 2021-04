Tottenham vire José Mourinho !

C'est terminé. L'aventure de José Mourinho du côté de Tottenham prend fin. La nouvelle n'a pas encore été annoncée officiellement par l'écurie londonienne, mais c'est ce qu'affirment divers sérieux médias britanniques comme The Athletic ou The Telegraph ce lundi matin. Face aux mauvais résultats des Spurs, qui ont encore dû se contenter d'un match nul face à Everton ce week-end (2-2), l'état-major du septième de Premier League a tranché.Rien de bien surprenant au final, puisque cela fait plusieurs mois que la presse anglaise évoque la possibilité de voir le Special One prendre la porte. Arrivé en cours de saison en 2019 pour remplacer Mauricio Pochettino, le tacticien lusitanien n'a jamais réussi à vraiment imposer sa patte au Tottenham Hotspur Stadium, où il a pourtant eu un effectif conséquent à disposition.Une saison difficile pour TottenhamC'est surtout son animation offensive trop morne qui a posé problème, avec un trop grande dépendance aux exploits de Harry Kane, pendant que d'autres joueurs ont vu le niveau de leurs prestations s'affaiblir au fil des mois. Ses sorties médiatiques remarquées, n'hésitant pas à s'en prendre à d'autres joueurs en entraîneurs de la ligue et parfois même à ses joueurs, ont également beaucoup déplu, d'autant plus que les résultats ne suivaient pas.Reste maintenant à connaître les détails contractuels de l'opération, mais tout porte à croire que Daniel Levy va devoir signer un énorme chèque à l'ancien de Chelsea et du Real Madrid. La presse britannique évoquait même un montant de 35 millions d'euros pour mettre fin au contrat du tacticien qui expire en 2023. La saison n'est en tout cas pas terminée pour les Spurs qui pointent à cinq points des places Ligue des Champions à six journées de la fin. Le remplaçant du Mou - aucun nom n'a vraiment filtré pour l'instant - peut donc encore rattraper le coup...