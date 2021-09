PSG : Pochettino chante les louanges de Gana Gueye

Gana Gueye a encore marqué des points. Face à Clermont ce week-end, l’international sénégalais a participé au festival de buts parisien et a reçu les éloges de son coach.



Face à la rude concurrence au milieu de terrain, le milieu de terrain défensif du PSG enchaîne les bonnes performances et gagne de plus en plus la confiance de Mauricio Pochettino. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa joie suite aux performances XXL de Gana Gueye qu’il juge “fondamental” dans son équipe.



“C’est un joueur important dans l’équilibre qu’il donne à l’équipe, il marque également des buts maintenant. Il apporte beaucoup pour notre équilibre, il travaille énormément“, a déclaré le coach après sa large victoire de 4-0 sur Clermont Foot. Gana Gueye compte en effet 2 buts en 3 matchs de Ligue 1 cette saison, soit son nombre total de buts marqués la saison précédente.