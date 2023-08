Tour Préliminaire de la Ligue des Champions : Ismaïla Sarr et l'Olympique de Marseille éliminés, Abdallah Sima et les Rangers passent

Ismaïla Sarr et l'Olympique de Marseille ne verront pas les phases de poules de la Ligue des Champions. Défaits à l'aller par le Panathinaikos (1-0), les Marseillais n'ont pas réussi à renverser la situation malgré leur victoire (2-1) au match retour. Bien que le début semblait prometteur pour les Marseillais, qui ont ouvert le score dès la 2ème minute grâce à Aubameyang sur une passe magistrale de Ismaïla Sarr, ils n'ont pas réussi à capitaliser. Malgré une domination notable, Marseille a eu plusieurs occasions de marquer un deuxième but, mais à deux reprises, Iliman Ndiaye n'a pas su concrétiser. Juste avant la mi-temps, Aubameyang a offert aux Phocéens une avance synonyme de qualification. Cependant, la seconde période a été beaucoup plus difficile pour Marseille. Tout d'abord, un but Ismaïla Sarr a été refusé, ce qui aurait pu sceller leur qualification. Pire encore, dans les dernières secondes alors que le stade Vélodrome se préparait à célébrer la qualification, l'arbitre a accordé un penalty aux Grecs suite à une faute de main de Mateo Guendouzi (90+7). Ioannidis a transformé le penalty, égalisant pour les grecs dans l’ensemble de deux matchs. Durant les prolongations, les malheurs des Marseillais ont persisté avec un autre but refusé à Vitinha (110ème). La séance de tirs au but a finalement été nécessaire pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, les Grecs se sont montrés plus habiles, marquant 5 penalties contre 3 pour leurs adversaires. C'est donc une grande déception pour Marseille, qui espérait avec ses nouvelles recrues accéder à la Ligue des Champions.