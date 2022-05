Tournée du trophée de la Can : Une fête exceptionnelle à Saint-Louis

Les populations de l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (Aof) ont fait montre, lundi, d’une mobilisation sans relâche pour accueillir avec enthousiasme, la caravane nationale du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Une cérémonie officielle de réception de ce trophée continental a été présidée, à cet effet, dans la grande cour de la Gouvernance, par le chef de l’Exécutif régional, Alioune Badara Samb, en présence du président de la ligue de football de Saint-Louis, des autorités administratives, municipales, coutumières, religieuses et autres notables de la vieille cité.

Le président de la Ligue régionale de football, Dr Ahmadou Dia et le président de la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, accompagnés des responsables et membres de leurs staffs respectifs, ont également honoré de leur présence, cette grande fête de la jeunesse et des sports, qui a permis aux supporters de l’équipe nationale de football, de s’épanouir et de communier avec la forte délégation de la Fédération sénégalaise de football, conduite par Ibrahima Ndao, Directeur de Cabinet du ministre des Sports, Matar Bâ.

Cette grande fête a été également marquée par un grand concert spécial et exceptionnel animé avec brio par le célèbre chanteur et natif de Saint-Louis, Abdou Guité Seck et son orchestre sur la place Faidherbe.

Ainsi, à 17 h 30, le trophée a fait le tour de la ville, suivi d’une foule en délire, composée de jeunes, de femmes et même de personnes du troisième âge, qui tenaient à faire corps avec la forte délégation du Dc, Ibrahima Ndao. La ville tricentenaire de Saint-Louis, ville historique, a vibré toute la journée, à l’occasion de cette fête qui restera gravée au fer rouge dans la mémoire des fils et ressortissants de cette vieille cité de Mame Coumba Bang.