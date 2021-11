Tournoi de Dubaï : Les Lions jouent la 3e place ce samedi

L’équipe du Sénégal, battue 5-7, ce vendredi par celle d’Iran, en demi-finale du tournoi intercontinental de beach soccer de Dubaï, jouera ce samedi le match de classement contre le Portugal.

La finale opposera l’équipe iranienne à l’équipe championne du monde, la Russie qui avit dominé le Portugal 7-3 en demi-finale.

Lors de son premier match dans cette compétition où il était invité en tant que champion d’Afrique, le Sénégal avait battu le Portugal 7-4.