Tournoi de lutte traditionnelle CEDEAO : Sénégal-Niger en finale par équipes

Tournoi de lutte de la CEDEAO

La finale par équipes du tournoi de la CEDEAO va opposer, ce samedi 6 novembre, le Sénégal au Niger. Ambroise Sarr et ses hommes n'ont qu'un objectif : La gagne !





L’Arène nationale de Pikine abrite, depuis le jeudi 4 novembre, la 9e édition du tournoi de lutte traditionnelle de la CEDEAO. La compétition regroupe 10 nations de la communauté ouest-africaine. Le Sénégal (6 pts), logé dans la poule A, n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires, en dominant la Gambie (3 pts) et la Côte d’Ivoire (0 pt).





Dans la poule B, c’est le Niger, qui a fini en tête, devant la Sierra Leone (3 pts) et le Ghana (0 pt). Enfin, dans la dernière poule (C), le Burkina Faso a fait carton plein, en s’imposant contre le Nigeria (2e, 6 pts), le Bénin (3e, 3 pts) et la Guinée-Bissau (4e, 0 pt).





Les demi-finales par équipes ont eu lieu le même jour. L’équipe du Sénégal, composée de Moussa Faye (66 kg), Ngor Niakh (76 kg), Gandia Fama (86 kg), Modou Faye dit ‘’Ordinateur’’ (100 kg) et Boy Faye (120 kg), s’est facilement imposée contre les Burkinabé, 5-0. L’autre demi-finale opposait le Niger et le Nigeria. Menés 2-0, les Nigériens ont su faire preuve de courage et s’imposer au forceps contre le Nigeria, sur le score de 3-2.





Le Sénégal affrontera donc le Niger ce samedi, lors de la finale par équipes de ce tournoi de la CEDEAO. Les deux nations s'affrontent en finale pour la septième fois. L'équipe du Sénégal court derrière un huitième sacre en équipe. Pour le Niger, une victoire en finale serait une première.