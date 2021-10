Tournoi Intercontinental de Beach de Soccer : La liste des 12 joueurs connue

Comme prévu, le sélectionneur national de Beach Soccer, Ngalla Sylla a publié, ce jeudi 28 octobre, la liste des 12 Lions qui prendront part au tournoi intercontinental de Dubaï du 2 au 6 novembre prochain. On note la présence de Jean Ninou Diatta rappelé après son exclusion pour avoir participé à un match de Navétanes. Babacar Fall n’a pas eu la même chance, bien que pardonné, il n’a pas été retenu par le coach Sylla. Mais l’équipe nationale garde son ossature avec les présences des joueurs tels qu’Alseyni Ndiaye et Raoul Mendy (3e meilleur buteur du dernier mondial en Russie avec 7 réalisations). La compétition opposera les 8 meilleures équipes du monde et le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie des Émirats Arabes Unis, de l’Espagne et du Portugal.





La liste complète :





AL SEYNI NDIAYE (Vision Sport de Dakar)





SEYDINA ISSA DIAGNE (Yoff Beach Soccer)





MAMADOU SYLLA (Jaraaf de Dakar)





JEAN NINOU DIATTA (Golf Beach Soccer)





PAPE MAR BOYE (Galaxie Beach Soccer)





SERIGNE FALLOU MBOUP (Kawsara Beach Soccer de Dakar)





AMAR SAMB (Ngor Almadies Beach Soccer)





MAMOUR DIAGNE (Yoff Beach Soccer)





RAOUL MENDY (Mamelles Beach Soccer)





SEYDINA THIOUB (Kawsara Beach Soccer)





SEYDINA MANDIONE DIAGNE (Jaraaf de Dakar)





SEYDINA SAMB (APLN Dakar)