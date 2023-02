Tournoi international U19 : Génération Foot dans le groupe C avec Lyon et Anderlecht

L’Académie Génération Foot prendra part à la 5e édition du Tournoi international U19 organisé à Rabat, du 21 au 24 février 2023.



Cette compétition organisée par l’Académie Mohammed VI de football regroupe plusieurs clubs de renommée mondiale.



Outre GF, les autres formations participantes sont les Marocains de l’Académie Mohammed VI de football et du Fath Union Sport du Maroc, les Hollandais du PSV Eindhoven et du Feyenoord Rotterdam, les Espagnols du Real Madrid et de la Real Sociedad, les Français de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais et du Racing club de Strasbourg, les Belges du Royal Sporting Club Anderlecht et les Ecossais des Rangers FC.



Le tournoi se joue en quatre groupes de trois, dont les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.



Les représentants du Sénégal sont logés dans le groupe C en compagnie de l’Olympique Lyonnais et du Royal Sporting Club Anderlecht.



Voici la composition des groupes