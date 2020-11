Tournoi qualificatif Ufoa A/Can U20 : Plusieurs membres de la délégation malienne positifs à la Covid-19

La rencontre entre le Mali et la Guinée-Bissau, comptant pour la première journée de la poule B du tournoi de la zone A de l’Ufoa qualificatif à la Can 2021 prévue en Mauritanie, est menacée. Pour cause, plusieurs membres de la délégation malienne ont été testés positifs à la Covid-19 informe la Rfm.





La rencontre qui était prévue à 17 heures risque d’être reportée.