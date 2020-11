Tournoi qualificatif Ufoa/Can U20 : Défaite interdite pour les Lionceaux face à la Gambie, ce dimanche

Tenue en échec par la Sierra Léone lors de sa première sortie, l’équipe nationale du Sénégal des U20 affronte la Gambie, ce dimanche, à 17 heures, au stade Lat-Dior de Thiès.Cette rencontre compte pour la deuxième journée de la poule A du tournoi de la zone A de l’Ufoa qualificatif à la Can 2021 prévue en Mauritanie.Les protégés de Youssouf Dabo devront impérativement s’imposer devant les Gambiens pour assurer la qualification au prochain tour du tournoi et prétendre à la qualification à la prochaine Can de la catégorie.