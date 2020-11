Tournoi Ufoa A/Can 2021: Les Lionceaux battus en finale par la Gambie

L'équipe nationale du Sénégal des U20 ne participera pas à la Can u20 2021 prévue en Mauritanie. Ils ont été battus, ce dimanche, en finale du tournoi de l'Ufoa A, au stade Lat Dior de Thiès, par la Gambie à la série de tirs aux but (4-3 taps). Les Babys Scorpions prennent ainsi l'unique ticket qualificatif à la Can u20 mis en jeu.







Le score de la rencontre à l'issue des 120e mn de jeu était de 2-2. Les Lionceaux ont été cueillis à froid par les Gambiens sur un but de Habibou Mendy à la 3e mn. Dion Lopy égalise à la 43e mn.





Mais les protégés de Youssouf Dabo seront encore surpris en début de seconde période sur un but de Kajally Dramé (57e mn). Libasse Gu?ye remet les pendules à l'heure 9 mn plus tard (66e mn).





Le score ne changera pas après 120e mn de jeu. La Gambie prend ainsi sa revanche à la série de tirs aux buts sur le Sénégal, qui l'avait battu lors de la deuxième journée de la poule A.