Tournoi UFOA/A U20 féminin : Le Sénégal domine la Guinée

L'équipe nationale féminine U20 du Sénégal a remporté une deuxième victoire au tournoi UFOA/A U20 organisé en Sierra Leone. Les Lioncelles ont battu la Guinée sur un score de 3-1. Cette victoire est la deuxième consécutive pour les joueuses coachées par Aicha Henriette Ndiaye, qui avaient déjà remporté leur première rencontre contre la Guinée-Bissau (4-0).





Cependant, le match contre la Guinée a été plus difficile pour l'équipe sénégalaise. Les Guinéennes ont réussi à prendre l'avantage au score en première mi-temps et ont maintenu cette avance pendant une grande partie de la rencontre. Les coéquipières de Hapsatou Malado Diallo ont dû faire preuve de ténacité et de détermination pour renverser la situation en leur faveur.





Ce n'est qu'au cours des vingt dernières minutes de la partie que les Lioncelles ont réussi à égaliser grâce à Aminata Samba, à la 71e mn. Hapsatou Malado Diallo, qui avait déjà réalisé un triplé lors du match précédent contre la Guinée-Bissau, a une fois de plus brillé en marquant un but crucial à la 76e mn, permettant ainsi au Sénégal de prendre l'avantage. Peu de temps après, Khadija Badio a enfoncé le clou en marquant le troisième but à la 77e mn, mettant ainsi fin à tout suspense dans la rencontre.









Cette victoire permet au Sénégal de conserver sa première place au classement avant le dernier match du tournoi contre le pays hôte, la Sierra Leone.