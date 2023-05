Tournoi UFOA/A U20 Féminines : Le Sénégal écrase la Guinée-Bissau (4-0)

L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans a entamé de manière impressionnante sa campagne lors du tournoi UFOA/A U20 organisé en Sierra Léone, en battant la Guinée-Bissau sur le score de 4 à 0. Sous la direction de leur entraîneure Aicha Henriette Ndiaye, les jeunes sénégalaises ont dominé le match de bout en bout, grâce notamment aux performances exceptionnelles de Hapsatou Malado Diallo.



Dès les premières minutes de la rencontre, l'équipe sénégalaise a montré sa supériorité technique et son organisation tactique, prenant rapidement l'avantage sur son adversaire. C'est Hapsatou Malado Diallo qui a ouvert le score dès la 5ème minute, inscrivant ainsi le premier but de la partie. En seconde période, la capitaine Wolimata Ndiaye a doublé la mise à la 52ème minute, consolidant l'avance de son équipe.



Hapsatou Malado Diallo, en état de grâce, a ensuite ajouté deux autres buts à son compteur personnel, marquant à la 57ème et à la 69ème minute. Son triplé a porté le score à 4-0 en faveur du Sénégal, scellant ainsi une victoire écrasante pour son équipe. Ce large succès constitue une excellente entrée en matière pour l'équipe nationale sénégalaise, qui aborde désormais avec confiance ses prochains défis. Vendredi, elles affronteront la République de Guinée, avant de terminer le tournoi dimanche contre le pays hôte, la Sierra Leone. Pour rappel dans ce tournoi à quatre, l’équipe qui termine première à l’issue des trois journées remporte la compétition.