Tournoi UFOA-A U20 Filles : Le Liberia domine la Guinée

Démarré lundi au stade Lat Dior de Thiès, le tournoi UFOA-A U20 filles se poursuit. Après le groupe A, c’est au tour du groupe B de disputer sa première rencontre entre le Liberia et la Guinée. Un match qui s’est soldé par la victoire de l’équipe libérienne (2-0). Les buts libériens ont été marqués par Erica Parsons (61e) et Patience Bogar (84e). Un bon départ pour le pays de George Weah dans cette compétition qualificative pour la CAN féminine des moins de 20 ans.