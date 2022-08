Tournoi Ufoa U 20 : Les lionceaux démarrent par une victoire

Le tournoi Ufoa A des moins de 20 ans qualificatif pour la CAN de la catégorie prévue en Égypte, a démarré hier en Mauritanie. Et l’équipe nationale du Sénégal de moins de 20 ans a bien démarré la compétition.



En effet, les hommes du coach Malick Daff ont battu la Guinée (3-1). Les buts des lionceaux ont été marqués par Libasse Laye Ngom, Malick Mbaye et Souleymane Basse. Dans ce tournoi, le Sénégal partage le groupe B avec la Guinée, le Cap Vert, la Gambie et Libéria. Dans le groupe A, le pays hôte la Mauritanie est accompagné de Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Mali. Pour rappel, les deux finalistes seront directement qualifiés pour la CAN 2023 des moins de 20 ans prévue du 18 février au 12 mars en Égypte.



Résultats première journée :



Cap Vert / Libéria : 2-1

Sénégal/ Guinée : 3-1