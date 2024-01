Transfert à Villarreal : Ismaila Sarr a pris sa décision

Dans le dur à l'Olympique de Marseille, Ismaila Sarr est courtisé par Villarreal. Le club espagnol fait pression pour recruter le joueur actuellement à la CAN pour renforcer son secteur offensif.





Cependant, selon les informations du journaliste Papa Mahmoud Guéye, l'ailier des Lions de la Téranga ne souhaite pas quitter la cité phocéenne en ce moment et n'a donné aucun accord pour un éventuel départ de Marseille cet hiver. Actuellement, le joueur est totalement concentré sur la CAN et considère qu'un départ n'est pas envisageable.





Après la CAN, Ismaila Sarr retournera donc à Marseille et va tenter de s'imposer. En attendant, le joueur de 25 ans va tout faire pour aller le plus loin possible en Côte d'Ivoire.