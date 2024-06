Transfert : Boulaye Dia en route vers la Lazio de Rome

La Lazio de Rome est sur le point d'ajouter un renfort de choix à son effectif, en la personne de Boulaye Dia. L'attaquant sénégalais devrait rejoindre les rangs du club italien, sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat, dont le montant est fixé à 16 millions d'euros.