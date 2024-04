Transfert : c’est fait, Pape Guèye quitte Marseille pour…

Pape Guèye n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille (OM). Le milieu de terrain sénégalais, en fin de contrat, a signé à Villarreal.



D’après Dsports, qui donne l’information reprise par Le Quotidien, le joueur de 25 ans a signé un contrat de cinq ans dont un en option. Celui-ci, poursuit la même source, est assorti de conditions financières avantageuses.



Dsports révèle à ce propos que «le natif de Montreuil aura le plus gros salaire de l’écurie» et recevra «une prime de signature avoisinant 3 millions d’euros (environ 2 milliards F CFA).