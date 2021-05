Transfert de jeunes footballeurs : Un programme sénégalo-belge pour réduire la précarité

a mort sur les chemins de l’émigration clandestine de Doudou Faye, un jeune de 14 ans qui rêvait de carrière professionnelle dans le football, avait ému plus d’un. Cet événement tragique en novembre dernier n’est pourtant que la partie visible de l’iceberg. De jeunes footballeurs sénégalais vivent souvent des conditions difficiles à l’étranger.







Et c’est justement pour apporter une réponse à cette question que le Sénégal et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont signé, en avril dernier, un programme consacré à la jeunesse et au sport, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (Aps). L’objectif de ce programme de 6 ans (2021-2025) est « de renforcer la formation et l’accompagnement de jeunes footballeurs sénégalais précarisés afin de favoriser leur intégration dans les grands clubs ainsi que leur insertion professionnelle ».





Porté au Sénégal par Papa Khaly Niang, Président et fondateur de l’Académie Internationale KN/ Foot-Etudes-Formations-Métiers de Fatick, le programme se donne pour mission d’assurer « la formation et l’intégration de 60 joueurs de football de haut niveau prêts à intégrer des clubs professionnels ».





Ils bénéficieront ainsi d’un accueil idéal. Et à défaut d’être footballeurs professionnels, ils pourront intégrer les métiers connexes pour devenir arbitre, entraîneur, préparateur physique, moniteur fitness…





‘’Ainsi les jeunes pensionnaires de l’académie KN Foot, lors de leur séjour en stage dans des clubs belges bénéficieront de soixante bourses de stage professionnel de trois mois avant d’être présentés à d’éventuels preneurs’’, souligne le communiqué.