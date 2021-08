Transfert de Messi : Le PSG devient la plus lourde masse salariale du sport

La venue de Lionel Messi, rémunéré à plus de 35 millions d'euros par an au PSG, a fait décoller la masse salariale du club qui culmine à 302 millions d'euros. Une somme qui fait du club francilien la franchise avec la plus lourde masse salariale, tous sports confondus.





Selon le "Daily", le PSG est loin devant le Real Madrid (250 M) et Manchester United (237 M).





À noter que la première masse salariale hors foot serait celle du club de baseball des Los Angeles Dodgers, avec 228 millions d'euros.