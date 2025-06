Transfert: Florian Wirtz proche de s'engager avec Liverpool pour un montant record

Le Bayer Leverkusen et Liverpool sont tombés d'accord pour le transfert vers les Reds du milieu de terrain offensif allemand Florian Wirtz (22 ans), annoncent vendredi les médias britanniques pour un montant record entre 137 et 150 millions d'euros (bonus compris).





Selon les médias britanniques, Liverpool versera 100 millions de livres (environ 118 millions d'euros) au Bayer Leverkusen, un transfert qui pourrait s'élever à 116 millions de livres (137 millions d'euros) en incluant les bonus liés aux résultats lors du passage de Wirtz sous le maillot du champion d'Angleterre 2025.





Selon les médias allemands, qui avaient annoncé mardi un accord entre les deux clubs mardi, le montant du transfert devrait même s'élever à 150 millions d'euros, bonus compris. D'après le bi-hebdomadaire allemand kicker, il ne manque plus que la visite médicale à passer pour Wirtz.





Wirtz deviendrait ainsi le troisième joueur le plus cher de l'histoire derrière les 220 millions d'euros déboursés par le Paris SG pour recruter Neymar à l'été 2017 et les 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé, prêté par Monaco au PSG à la fin de l'été 2017 et transféré une année plus tard.





Le joyau allemand, homme clé de la saison 2023/24 exceptionnelle du Bayer Leverkusen (une seule défaite en 53 matches, titre de champion d'Allemagne en finissant la Bundesliga invaincu) serait ainsi la recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool et de la Premier League anglaise.





Selon la presse allemande, c'est l'entretien passé avec l'entraîneur de Liverpool Arne Slot qui a convaincu l'Allemand d'opter pour Liverpool, plutôt que pour le Bayern Munich qui lui faisait une cour assidue.





Au poste de N.10, les Reds peuvent déjà compter sur les services d'Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, brillants cette saison. Sur les ailes, Mohamed Salah est indéboulonnable à droite, tandis que Luis Diaz et Cody Gakpo entrent en concurrence à gauche.