TRANSFERT : L'AGENT ET LE PÈRE D'ERLING HAALAND SONT À BARCELONE





C'est une bombe de mercato signée Sport ce jeudi. Sur son site internet, le média espagnol, considéré comme proche du FC Barcelone, dévoile une vidéo où l'on peut voir Mino Raiola et le père d'Erling Haaland arrivés à l'aéroport de la ville catalane. Un poisson d'avril ? Certainement pas. "Haaland est l'attaquant visé par le Barça l'été prochain", précise Sport, qui indiquent que les deux hommes ont été accueillis par des hommes de confiance du nouveau président du Barça Joan Laporta.

Si la concurrence est féroce dans le dossier Haaland, et que le Borussia Dortmund n'aurait pas vraiment l'intention de s'en séparer l'été prochain, les Blaugrana ont donc décidé de passer à l'action. "Et le club est optimiste au vu des bonnes relations entre Raiola, l'agent du joueur, et Raiola", assure le média ibérique. Pour rappel, le Real Madrid serait notamement intéressé par l'international danois, auteur de 33 buts en 31 matches cette saison avec le BvB toutes compétitions confondues.





Sa clause libératoire de 75 millions d'euros sera active à partir de l'été 2022. De son côté, le Bayern Munich s'est retiré de la course mercredi. Et visiblement, il n'y a jamais participé. "D'où viennent ces rumeurs? Je n'en sais rien. Je ne peux dire qu'une chose: nous avons le meilleur footballeur du monde à cette position (d'avant-centre). Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023", a prévenu le patron du "Rekordmeister" Karl-Heinz Rummenigge.