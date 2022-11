Transfert : Lionel Messi proche d'un accord avec l'Inter Miami

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain, Lionel Messi est sur le point de tourner la page de son son aventure française.





En effet, plusieurs médias anglais, dont "The Times" et "The Guardian" ont annoncé la signature prochaine de Lionel Messi à l'Inter Miami.