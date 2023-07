Transfert : Marseille ne lâche pas Iliman Ndiaye

Pisté par plusieurs clubs européens, la situation de l'international sénégalais Iliman Ndiaye pourrait connaître un rebondissement. En effet, bien qu'il semblait initialement décidé à rester à Sheffield United cet été pour jouer en Premier League, le jeune milieu offensif Iliman Ndiaye (23 ans) n'a pas complètement écarté la possibilité d'un transfert à l'Olympique de Marseille. Le quotidien sportif français "L'Équipe" explique que la piste du Lion est totalement relancée à l'OM.





La raison ? Il y a quelques jours, Iilman a été pressé par son entraîneur de prendre une décision concernant son avenir. Face à cette situation, le natif de Rouen semble s'être précipité et n'est plus tout à fait certain de son choix initial. Cela a conduit à un rétablissement du contact entre l'entourage du joueur et la direction marseillaise qui croit toujours en une issue positive dans ce dossier, même si rien n'est encore gagné.