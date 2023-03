Transfert : Un international sénégalais U20 dans le viseur de Naples

Le Sénégal marche sur le football africain. En une année, l’armoire à trophées, qui était jadis vide, s’est étoffée de fort belle manière. CAN, CHAN et la CAN des U20. Cette dernière a, sans doute, été l’épopée la plus réussie avec 14 buts inscrits et 0 encaissé. Meilleure attaque et meilleure défense.















L’un des hommes forts de cet effectif se nomme Pape Demba Diop. Le jeune milieu de 19 ans a terminé goleador de la compétition avec 5 réalisations.













Celui qui passait une saison compliquée avec le club belge du Zulte Waregem ne devrait pas s’éterniser dans le pays des diables rouges. Selon des informations de Mattino di Napoli, repris par Express Futbol, le Sénégalais serait dans les petits papiers du Napoli.













La formation présidée par Aurelio De Laurentiis aurait dressé une shortlist de jeunes joueurs susceptibles de venir gonfler les rangs de l’écurie italienne. En plus de Pape Demba Diop, son coéquipier chez les U20, Pape Amadou Diallo, serait aussi ciblé.