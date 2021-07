Transferts : Achraf Hakimi (Inter) au PSG, c'est fait

Le latéral droit international marocain de l'Inter Milan Achraf Hakimi a signé, ce mardi, un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Appréciez le talent ! ?????? pic.twitter.com/gQqEoqLrPh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2021





Achraf Hakimi est officiellement un joueur du PSG. Le latéral droit de 22 ans a signé ce mardi un contrat de cinq ans avec le club de la capitale, où il est donc désormais lié jusqu'en juin 2026. Arrivé lundi après-midi, il avait commencé sa visite médicale dans la foulée et l'a achevée ce mardi matin. Le montant du transfert que le PSG va verser à l'Inter Milan se situe aux alentours de 60 millions d'euros, en plus de divers bonus.





Formé au Real et révélé au Borussia Dortmund, l'international marocain (36 sélections, 4 buts) sort d'une très grosse saison avec l'Inter Milan (7 buts et 10 passes décisives en 37 matches de Championnat), qui a remporté la Serie A. À 22 ans, il est l'un des meilleurs spécialistes du poste au monde - un secteur qui a souvent fait défaut à Paris - et vient remplacer Alessandro Florenzi, prêté et reparti à l'AS Rome.