Transferts : Dijon négocie avec Amiens pour Moussa Konaté

Son nom avait été cité parmi les possibles successeurs de Julio Tavares, transféré à Al-Faisaly (Arabie saoudite), avant d'être finalement mis de côté. Mais les échecs des arrivées du Belge Landry Dimata (Anderlecht, BEL) pour raisons médicales, puis du Gambien Ali Sowe (CSKA Sofia, BUL) à cause d'un bug administratif, ont changé la donne, et Moussa Konaté (27 ans) est devenu une priorité pour Dijon.L'attaquant d'Amiens (Ligue 2), sous contrat avec le club picard jusqu'au 30 juin 2021, bénéficie d'un bon de sortie, comme nous l'a confirmé Bernard Joannin, son président, qui ne mène pas directement les négociations. « Je ne suis pas opposé à son départ, j'ai d'excellentes relations avec Moussa, et je comprends qu'il souhaite poursuivre sa carrière en Ligue 1. À partir du moment où chacun y trouve son intérêt, son transfert est envisageable. » La somme de 5 M€, évoquée pendant le mercato, pourrait être sensiblement revue à la baisse.Approché par Strasbourg en septembre, qui a finalement jeté son dévolu sur Habib Diallo (Metz), Konaté, auteur de 22 buts en Ligue 1 avec Amiens en trois saisons, semble se rapprocher de Dijon.