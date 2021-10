Transferts : libre depuis mars 2020, Daniel Sturridge signe à Perth Glory

Libre depuis mars 2020 et la fin de son contrat avec Trabzonspor, Daniel Sturridge a signé un an avec le club australien de Perth Glory.



Daniel Sturridge aura mis un an et demi avant de retrouver un club. Il a signé vendredi un contrat d'une saison avec Perth Glory. L'ancien attaquant de Liverpool avait été libéré en mars 2020 par Trabzonspor à la suite de sa suspension de quatre mois pour avoir enfreint la réglementation sur les paris, accusé d'avoir transmis des informations privilégiées à son frère afin de parier sur son transfert potentiel au Séville FC en janvier 2018.



« L'une des plus grandes signatures non seulement de l'histoire de Glory, mais aussi de l'histoire de la A-League »



Tony Sage, président et propriétaire de Perth Glory



« Quand l'opportunité s'est présentée, cela m'a semblé être la bonne chose à faire, d'emmener mon talent quelque part où je peux apprécier de jouer mon football dans un Championnat compétitif et essayer d'aider l'équipe à avoir le plus de succès possible », a déclaré l'ancien international anglais (32 ans, 26 sélections), qui a participé à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016.



Le président et propriétaire de Perth Glory, Tony Sage, a qualifié le transfert de Sturridge de « l'une des plus grandes signatures non seulement de l'histoire de Glory, mais aussi de l'histoire de la A-League ». « Nous connaissons les grandes qualités que Daniel apportera à l'équipe et nous sommes très enthousiastes à l'idée de le voir porter le célèbre maillot violet cette saison. »



Le Championnat australien, la A-League, reprend en novembre. Daniel Sturridge a donc un mois pour se refaire une condition physique.