Transferts : Lionel Messi arrive au PSG

Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG. Son avion est attendu dans les prochaines heures dans la capitale.

Cette fois, c'est bon, l'accord est total. Lionel Messi sera bien un joueur du PSG. Son avion est attendu ce mardi en tout début d'après-midi à Paris. Il devrait passer la visite médicale en fin de journée puis signer son contrat de deux ans (plus un an en option) dans la foulée. Une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA