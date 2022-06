Transferts, salaires... : Les Lions pèsent 211, 9 milliards... Mané, Gana et Koulibaly sur le podium

Le site allemand Transfermarkt, qui évalue les valeurs marchandes des joueurs professionnels, révèle que la sélection sénégalaise est la mieux valorisée.





Evalué à 323,20 millions d’euros, soit 211,9 milliards de Fcfa, le Sénégal occupe le 16e rang mondial et la première place africaine, selon son classement du 31 mars 2022.





D’après le quotidien Enquête, les cadres de la Tanière (Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly) occupent le podium avec les plus gros salaires culminant à 15,5 milliards Fcfa par an.





Sadio Mané





L’attaquant de Liverpool est en tête de ce classement avec un salaire de (152 millions Fcfa par semaine, soit plus de 7,8 milliards Fcfa par an.





Kalidou Koulibaly





Le capitaine des Lions arrive deuxième derrière Sadio Mané, avec un salaire de 325 millions Fcfa par mois, soit 3,9 milliards Fcfa par an.





Idrissa Gana Guèye





Le milieu défensif du PSG est le 3e joueur de l’équipe nationale le mieux payé. Gana touche 3,8 milliards par an.





Abdou Diallo





Le défenseur du PSG échoue au pied du podium des plus gros salaires de la Tanière. En effet, Abdou Diallo émarge à hauteur 351 millions par mois, 3,5 milliards Fcfa par an.





Ismaila Satrr





L’attaquant de Watford a un salaire mensuel de 234,8 millions de Fcfa, soit un total de 2,8 milliards Fcfa par an.





Édouard Mendy





Le portier des Lions et des Blues est positionné dans le top 10 des plus gros salaires de la Tanière. Mendy émargé à hauteur de 179,2 millions Fcfa par mois, soit un salaire annuel de 3,3 milliards Fcfa.





Cheikhou Kouyaté





Le taulier des Lions a un salaire mensuel de 173 millions Fcfa pour un total de 2 milliards Fcfa par an.





Nampalys Mendy





La sentinelle des Lions a un salaire mensuel de 241 666 euros pour un total de 1,8 milliard Fcfa par an.





Bouna Sarr





Le Bavarois émarge à hauteur 109 millions Fcfa par mois, donc il a un salaire annuel de 1,3 milliard Fcfa.





Fodé Ballo Touré