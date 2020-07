Transferts : Unai Emery proche de Villarreal

Libre depuis la fin novembre et son départ d'Arsenal, l'ancien entraîneur du PSG serait proche de rebondir à Villarreal, qualifié pour la Ligue Europa.







Unai Emery pourrait retrouver un banc en Espagne dans les prochains jours. D'après plusieurs médias espagnols, l'ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal (48 ans) serait tout près de rejoindre Villarreal. Un pré-accord entre le coach basque et le club du "Sous-marin jaune" aurait été trouvé début mars avant l'arrêt de la Liga pour cause de pandémie de la Covid-19.









À ce moment, Villarreal venait d'être éliminé en quarts de finale de la Coupe d'Espagne par Mirandés, une équipe de D2 (2-4), et son rendement en Championnat était assez inquiétant. La bonne phase engrangée après le confinement, qui a d'ailleurs permis au club de la Méditerranée de se qualifier pour la Ligue Europa, n'aurait donc pas incité les dirigeants à conserver leur actuel entraîneur, Javier Calleja.









Selon le journal AS, une clause du pré-accord entre Emery et Villarreal signifiait qu'en cas de désistement de l'une ou l'autre partie, serait appliquée une compensation de 1,5 million d'euros. Emery bénéficie toujours d'une excellente image en Espagne. Son possible retour est considéré comme une bonne nouvelle pour la Liga.