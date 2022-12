Triathlon : 16 millions F CFA injectés dans la formation des coaches et la détection des jeunes en deux ans

Fédération sénégalaise de triathlon (Fstr)

Dans la cadre de la massification de la pratique et du développement du triathlon au Sénégal, la Fédération sénégalaise de triathlon (Fstr) avait bénéficié d’un financement de 16 millions F CFA de l’instance dirigeante de la discipline en France. Cette initiative, dénommée ''Projet Dakar 2022’’, a été pilotée par Laurent Massias, Directeur technique national adjoint de la Fftri.





Le projet, qui a démarré en 2021, a salarié six éducateurs et un coordonnateur de projet pour développer et massifier la pratique de la discipline au Sénégal. ''C’est une somme relativement importante. Jamais un tel projet n’a été mis en place avec une fédération africaine de triathlon. C’est, d’une part, parce que le Sénégal sera le premier pays africain qui accueillera en 2026 le mouvement olympique. D’autre part, c'est au regard de l’investissement que le président de la Fédération sénégalaise de triathlon et son équipe ont fait dans le passé pour le développement de la discipline dans ce pays’’, a déclaré Laurent Massias lors d’une réunion, samedi, pour dresser le bilan de la saison.