Trois choses que Aliou Cissé n’oublie jamais avant, pendant et après chaque compétition

Aliou Cissé, un superstitieux ? Oui, si l’on en croit L’Observateur, qui a révélé dans son édition de samedi trois rituels auxquels le sélectionneur national sacrifie avant, pendant et après chaque compétition.



Le journal, citant un proche de l’entraîneur des Lions, révèle qu’il part se ressourcer à Ziguinchor, sa terre natale, juste après la publication de sa liste pour un match ou un tournoi, et y retourne après.



La même source rapporte que se rendre au restaurant avec ses plus proches collaborateurs fait partie également de ses habitudes d’avant et d’après-campagne. Avant, pour évoquer l’échéance à venir et après, pour la débriefer.



Aussi, lorsqu’il est sur le bord du terrain, Aliou Cissé garde toujours du blanc sous son traditionnel haut de survêtement. Avant, c’était une chemise, avec ou sans la veste. Mais depuis qu’il a troqué le look strict pour le sportif, le tee-shirt a remplacé la chemise. Le blanc demeure cependant.