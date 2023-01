Trois questions A… Cheikh Tidiane Sidibé, défenseur des Lions locaux : "On est prêt à se battre sur tous les plans pour…"

Cheikh Tidiane Sidibé, défenseur des Lions locaux

Le latéral gauche des Lions locaux, Cheikh Tidiane Sidibé, a été l’un des éléments clés de la victoire du Sénégal, lors de sa première sortie au Championnat d’Afrique des nations (Chan-2022) contre la Côte d’Ivoire, samedi dernier. Le poulain de Pape Thiaw, sélectionneur de l’équipe locale, compte rééditer sa bonne prestation contre l’Ouganda, demain, pour une qualification en quarts de finale.





Quelle appréciation faites-vous de votre prestation contre la Côte d'Ivoire ?





Tout d’abord, je facilite mes amis pour cette bonne entame. Ce n’était pas facile, mais on voulait aborder cette compétition avec la victoire. On l’a fait et on va continuer à travailler. C’est une grande satisfaction pour nous tous. On a travaillé en équipe. Il y avait un bon état d’esprit et on a gagné. Mais pour nous, on reste toujours outsider, parce que ça fait 11 ans qu’on n’a pas participé au Chan. On est satisfait de notre prestation.





Quelles sont les opportunités que le Chan peut vous offrir ?





Il y a beaucoup d’opportunités, parce que c’est une grande compétition africaine et une ouverture pour les joueurs locaux.





Comment préparer votre match contre l’Ouganda, demain ?





On le prépare comme tous les autres matchs, mais avec beaucoup plus de motivation, parce que c’est un match qui peut nous garantir à la qualification. Donc, on est prêt à se battre sur tous les plans.