Trophée des Champions: Neymar et Alvaro se chauffe après-match

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours???? pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

La story Instagram de Neymar après le sacre du PSG lors du Trophée des Champions ???? pic.twitter.com/xwv76bT3Nf — Vines Foot (@vinesfoot) January 13, 2021

Un premier trophée pour... Alessandro Florenzi qui va pouvoir remplir son armoire, contrairement à d'autres ????#???????????????????????????? | #PSGOM pic.twitter.com/j1jfxCgEwA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 13, 2021

Le retour de Neymar dans le groupe du PSG pour le choc face à l’OM annonçait ses retrouvailles avec les Marseillais, après les incidents du Classico en août dernier au Parc des Princes. Et ça n’a pas raté. L’après-match du Trophée des champions remporté par le Paris Saint-Germain 2-1 face à Marseille, ce mercredi 13 janvier, a donc été marqué par un échange de tweets entre Neymar, le défenseur espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet, dans la nuit de mercredi à jeudi.“Roi, non Alvaro ?”, a twitté la star brésilienne du PSG dans un message apostrophant le Marseillais, quatre mois après le premier “classico” de la saison, perdu 1-0 par le PSG en Championnat et marqué par les accusations de racisme de Neymar à l’encontre Alvaro.Le numéro 10 accompagnant son tweet d’une photo de lui, la langue tirée, célébrant son but de mercredi face à l’OM.“Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l’OM toujours”, lui a répondu l’Espagnol avec une capture d’écran d’une intervention rugueuse sur le Brésilien, repoussé hors des limites du terrain.L’échange s’est poursuivi: Neymar se moquant de l’Espagnol “ayant oublié comment on gagnait des titres” en référence au palmarès vierge d’Alvaro et de l’incapacité de l’OM à remporter un trophée depuis 2012.Et le défenseur olympien lui a répliqué par une photo de la légende brésilienne Pelé, posant avec ses trois Coupes du monde remportées, et le message “l’ombre éternelle du Roi”. Une pique à ‘Ney’ qui n’a jamais gagné de Mondial avec le Brésil. “Et toi la mienne (d’ombre, ndlr) t’a rendu célèbre. De rien, le phénomène”, a conclu la star parisienne, exclue en septembre lors du premier match de championnat qui avait été pollué en plus de l’affaire Neymar-Alvaro par un début de bagarre générale et des accusations d’injures homophobe.Dimitri Payet également viséIl y a presque cinq mois après la défaite du PSG contre le Bayern Munich 1 à 0 en finale de la Ligue des champions, Dimitri Payet avait lancé des piques au l’équipe parisienne sur Twitter. Il avait rappelé que l’Olympique de Marseille était, est et demeurait à ce jour le seul club français à avoir soulevé la C1 comme visible ci-dessous.Ce à quoi le brésilien n’a pas manqué réagir hier soir. Reprenant la mise en scène de l’international français, la star du football lui a répondu à sa façon sur Instagram.Et le PSG y a aussi mis sa touche par l’intermédiaire notamment du community manager de son équipe.