Trophée Yachine : Edouard Mendy nominé pour le titre de meilleur gardien du monde

Tout juste récompensé du titre de meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions, Edouard Mendy est de nouveau en lice pour un nouveau prix. Il s’agit du trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de l’année 2021, une distinction attribuée par France Football. Ils sont au total 10 gardiens nominés pour ce trophée et il y a du beau monde.



On peut citer Gianluigi Donnarumma, champion d’Europe en titre avec l’Italie. Emiliano Martinez, l'un des grands artisans du titre de Copa America remporté par l'Argentine, est aussi de la partie. On note aussi les présences de Samir Handanovic de l’Inter Milan et de Jan Oblak de l'Atletico Madrid, tous deux champions dans leur championnat respectif la saison dernière.



Le gardien brésilien de Manchester City est présent dans cette liste, lui qui a remporté le championnat d’Angleterre et est finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions.



Pour le reste, l’habitué Manuel Neuer, lui aussi champion avec le Bayern Munich, Kasper Schmeichel auteur d’un bel Euro avec le Danemark (Demi-finaliste) et Keylor Navas sont aussi parmi les nominés. Le rendez-vous est pris pour le 29 novembre prochain à Paris pour connaître le vainqueur.



Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)



Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan, PSG)



Ederson (BRE/Manchester City)



Samir Handanovic (SLN/Inter Milan)



Emiliano Martinez (ARG/Aston Villa)



Edouard Mendy (SEN/Chelsea)



Keylor Navas (CRI/PSG)



Manuel Neuer (ALL/Bayern Munich)



Jan Oblak (SLN/Atlético de Madrid)



Kasper Schmeichel (DAN/Leicester)