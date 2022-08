Trophée Yachine : Édouard Mendy parmi les 10 nominés

Le 17 octobre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or 2022 France Football. Outre cette distinction, d’autres récompenses seront attribuées comme le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de l’année. A ce sujet, le média français a dévoilé la liste des 10 nominés pour cette distinction. Tout comme l’année dernière, on retrouve le gardien sénégalais Édouard Mendy de Chelsea.