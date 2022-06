Trophy Tour : Le ministre des Sports annonce le démarrage des travaux du stade Aline Sitoé Diatta

Ils ont été des milliers à suivre la caravane du Trophy Tour au niveau des artères principales de la ville de Ziguinchor. Caravane conduite jusqu'au Stade Aline Sitoé Diatta, où une foule exceptionnelle a pris d'assaut toutes les tribunes et pourtours.



C'est un accueil digne que les Ziguinchorois ont réservé à leur fils, frère Alioune Cissé, premier coach à remporter la Coupe d'Afrique, martèle le linistre des Sports Mactar Ba, qui se réjouit ainsi de la sortie massive du public. " C'est un fils du terroir, un digne fils de la nation accueilli en héros chez lui, et nous sommes fier de cet accueil à Ziguinchor", affirme Mactar Ba.



Par ailleurs le ministre a profité de cette occasion pour annoncer le démarrage des travaux de réhabilitation du stade Aline Sitoé Diatta. " D'ici sous peu nous allons démarrer les travaux de réhabilitation, mais d'augmentation de la capacité d'accueil de Aline Sitoé Diatta, parce que nous sommes dans une dynamique d'organisation très prochaine d'une Coupe d'Afrique, et Ziguinchor constitue en tout cas une zone qui remplit toutes les conditions, surtout si l'on améliore les conditions de ce stade".