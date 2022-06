Trophy Tour/Tamba:Matar Bâ décèle les failles qui ont retardé le sport sénégalais

Trophy Tour, Matar Ba

Dans le cadre de la tournée nationale du trophée de la CAN, le ministre des Sports, Matar Bâ et la délégation du trophy Tour sont, ce vendredi, dans la région de Tambacounda. Le patron du sport sénégalais qui a remis la coupe au gouverneur de la région a profité de cette occasion pour évoquer l'absence de politique sportive qui a longtemps retardé le secteur.





‘’Ce qui a retardé notre Sport, c’était le manque de politique sportive. C’est avec Macky Sall que les choses ont évolué.

Pour avoir de bons résultats, il faut oser investir. Le développement du sport passe par la mise en place de conditions d’épanouissement, ce qui nécessite des infrastructures’’, souligne Matar Bâ.





Selon la tutelle, le chef de l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre les Lions dans de bonnes conditions de performance. Ce qui a permis au Sénégal d’être sacré champion d’Afrique pour la première fois de son histoire.









‘’Le chef de l’Etat a beaucoup investi dans le sport et aujourd’hui les résultats sont là. Nous avons gagné la CAN et nous sommes ici à Tamba pour présenter le trophée à la population’’, ajoute-t-il.