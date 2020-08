TUCHEL : «Toujours des nouvelles négatives avant la Ligue des Champions »

«Inquiet» au sujet de Marco Verratti, le coach allemand, interrogé après PSG-Sochaux (1-0), déplore l’accumulation de pépins à l’approche de la C1 et du quart de finale contre l’Atalanta, dans une semaine.









Marco Verratti, touché à l’entraînement mardi et annoncé incertain pour le match de Bergame : «On est inquiet, il a pris un grand coup. Une blessure grave ? On doit attendre, je ne connais pas exactement le diagnostic de ce mercredi après-midi, je dois parler avec le médecin, mais nous sommes inquiets.»









Etat d’esprit avec tous les pépins (Mbappé, Kurzawa, Verratti…) : «Pas bon… Il y a beaucoup d’incertitudes et c’est un grand problème, c’est clair. En plus, il nous manque trois joueurs (qui sont partis libres en fin de saison), Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. C’était le premier match pour Juan Bernat (depuis le 11 mars dernier contre Dortmund, NDLR). Thilo Kehrer n’était pas disponible aujourd’hui. Il a aussi pris un coup contre Lyon. C’est toujours la même chose. On arrive avant la Ligue des champions et il y a toujours des nouvelles négatives… Je ne sais pas pourquoi. Mais c’est comme ça.»





«Ce n’est pas un match amical dans une semaine, c’est un quart de finale de Ligue des champions»





Sur un éventuel retour de Kylian Mbappé pour la C1 : «On joue la Ligue des champions, les quarts de finale. Ce n’est pas un match amical dans une semaine ! Et on arrive après quatre ou cinq mois de pause, avec deux matches officiels, face à une équipe qui a terminé sa saison et on a combien de joueurs blessés ? C’est super compliqué… Kylian fait tout ce qu’il peut. Il travaille 24h/24 ! Mais est-ce qu’il pourra jouer ? Je ne sais pas… Et s’il est là, pourrait-il faire une grande performance ? Je ne sais pas non plus…»





Les objectifs du stage de Faro (8-10 août), l’état d’esprit à créer là-bas : «Je ne peux pas rentrer dans les détails. On va essayer de créer un état d’esprit avec le groupe, ça commencera samedi à Faro, au Portugal. On va se préparer. J’ai beaucoup de confiance en ce groupe, dans les joueurs qui sont là. S’il nous manque beaucoup de joueurs, OK, on va pousser tous les joueurs qui sont là, on va tout donner pour gagner ce match contre l’Atalanta. Et on va commencer à créer cette atmosphère sur le terrain samedi, dimanche, lundi. Et dès mardi, on sera à Lisbonne. On va combattre, c’est sûr. On va faire de notre mieux et après, c’est le foot, tout est possible. Ce sont les quarts de finale, c’est un match sec. On est une équipe forte.»





Bernat titulaire : «Je ne sais pas. Peut-être qu’il devra l’être. Est-ce qu’il s’est préparé de la meilleure façon pour un match contre Bergame ? Non. Est-ce que c’est peut-être nécessaire qu’il joue ? Oui.»





Thilo Kehrer et Mauro Icardi : «Grave pour Kehrer ? Aujourd’hui, non. Mais il ne pouvait pas jouer contre Sochaux. Il s’est entraîné à part, comme Mauro. Je pense qu’ils seront avec nous samedi. Demain, ils seront de nouveau en individuel. Vendredi, jour de repos. Et samedi, j’espère qu’ils seront avec l’équipe. Mauro touché ? Non, mais il est sorti avec quelques problèmes. On a préféré ne pas prendre de risque.»





Propos recueillis en conférence de presse